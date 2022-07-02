معرض عمارة “المسجد النبوي” يثري تجربة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - يُعد متحف عمارة المسجد النبوي إرثًا تاريخيًّا لما يحتويه من مقتنيات ثمينة وقطع أثرية نادرة لإثراء تجربة الزائر، ويعرض المتحف تاريخ التوسعات التي شهدها المسجد منذ بنائه في عهد النبي مرورًا بعصر الخلفاء الراشدين والعصور المتعاقبة حتى العهد السعودي الزاهر، وهي ممتدة لأكثر من 1400 عام شاهدة على جمال ودقة العمارة الإسلامية وتصاميمها الهندسية وزخارفها العمرانية البديعة.

وعملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، على العناية بمعرض عمارة المسجد النبوي، وإبراز الجوانب المعمارية له، وتسليط الضوء على خصوصية المسجد النبوي ومكانته وفضل عمارته، ورفع مستوى الوعي الثقافي بالحضارة الإسلامية، وإثراء تجربة الزائر فنيًّا وثقافيًّا من خلال عرض واسع ومفصل عن تاريخ عمارته منذ بنائه الأول على يد النبي صلى الله عليه وسلم وصـحـابتـه الكرام رضي الله عنهم، وانتهاء بالتوسعات السعودية الثلاث.

كما عرّفت الزوار بمعـالـم المسجد النبـوي كالمـنـبـر والمحراب، والقـبـاب والمظلات، والأبواب، والأذان والمؤذنين والمـآذن والمنارات والساحات وعدد من الخدمات الأخـرى التـي تقـدم لزوار المسجد النبوي.

أخبار قد تهمك

موقع المعرض

يقع المعرض جنوب المسجد النبوي على مساحة 2200م2؛ حيث يعمل بالمعرض 8 مرشدين: (4) باللغة العربية، و(2) باللغة الأوردية، و(2) باللغة الإنجليزية.. ويقدم محتواه بعدة لغات عبر اللوحات الجدارية والشاشات التفاعلية، وترجمة محتواه إلى 12 لغة، وترجمة صوتية عبر أحدث التقنيات التي تمكّن الزائر من الاستماع لجميع المحتوى عبر الأجهزة المخصصة لذلك؛ حيث بلغ عدد الزائرين في المعرض نحو (2600) زائر.

أوقات زيارة المعرض

لخدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله وتعريفهم بعمارة المسجد النبوي وإثراء تجربتهم، يعمل المعرض في فترتين يوميًّا الفترة الأولى من الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة ٤ عصرًا إلى الساعة 10 مساءً.

مقتنيات ثمينة

يضم المعرض عددًا من التقنيات الحديثة والشاشات التفاعلية مع الزوار التي تتحدث عن العمارة والمعلومات المتعلقة بالمسجد النبوي، بالإضافة إلى الأفلام التلفزيونية وقاعة للعروض السينمائية، كما يحتوي المعرض على قاعة خاصة للمقتنيات الثمينة، تضم عددًا من أنفس وأندر مقتنيات الحرمين الشريفين والقطع الأثرية القديمة المحفوظة عبر العصور؛ حيث يبلغ وقت التجربة في المعرض مدة 40 دقيقة تقريبًا بإجمالي 30 زائرًا في الجولة الواحدة.

يأتي معرض عمارة المسجد النبوي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة الزائر وإبراز جوانب عمارة المسجد النبوي وما يقدم فيه من خدمات جليلة.