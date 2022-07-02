اخبار الخليج – المؤيد يبحث التعاون الشبابي مع وزيرة شؤون الرياضة والشباب في الجبل الأسود

محمد بن مسعود - الدمام - عقد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة اجتماعًا مع السيدة أمينا سيكوتيتش، وزيرة الدولة لشؤون الرياضة والشباب في جمهورية الجبل الأسود وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد ، وبحضور السيدة سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة وعدد من ممثلي الوزارتين.

وفي بداية اللقاء رحّب وزير شؤون الشباب والرياضة بوزيرة جمهورية الجبل الأسود، مؤكدًا على أهمية التطور الكبير في مستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين و الجبل الأسود الصديقة الأمر الذي أسهم في فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين بما فيها الجانب الشبابي.

ومن جانبها أشادت السيدة أمينا سيكوتيتش بالعلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مؤكدة حرصها التام على زيادة حجم التعاون بين البلدين في هذا القطاع المهم.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجال التعاون بين البلدين في المجال الشبابي والعمل على تأطير هذا التعاون، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة في المجال الشبابي.