ألمانيا تستدعي سيارات تسلا بسبب مشكلة فنية في نظام الطوارئ

محمد بن مسعود - الدمام - دعت هيئة تنظيم السيارات في ألمانيا شركة تسلا إلى إصدار استدعاء لطرازيها «موديل واي» و«موديل 3» بسبب مشكلة فنية في نظام الطوارئ للسيارات.
ولا يمكن للهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات أن تأمر بالاستدعاء إلا في ألمانيا، لكنها قالت على موقعها الإلكتروني إن ما مجموعه أكثر من 59 ألفا من سيارات تسلا ستتأثر في جميع أنحاء العالم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وحددت الهيئة الألمانية خللا في نظام الطوارئ في تلك السيارات ، والذي يجب أن يتصل تلقائيا بالرقم 911 في الولايات المتحدة ، أو خط الطوارئ ذي الصلة في دول أخرى ، في حالة وقوع حادث خطير.
ومن المقرر صدور أرقام الإنتاج والتسليم الفصلية لشركة تسلا في مطلع هذا الأسبوع، وسط توقعات منخفضة، ويرجع ذلك في الغالب إلى الإغلاق المطول المرتبط بكوفيد 19 والتحديات اللوجستية في مصنع شنغهاي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إن مصانع الشركة الجديدة في ألمانيا وتكساس تخسر «مليارات الدولارات» في الوقت الذي تحاول فيه شركة صناعة السيارات الكهربائية زيادة الإنتاج.
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