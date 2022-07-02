خلال شهر واحد.. تأهيل الإناث بالدرعية ينظم اربعة برامج تدريبية لموظفات المركز

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الحالي أربع دورات تدريبية لموظفاته داخل الدار وبعض منسوبي بقية مراكز التأهيل بالتعاون مع عدد الجهات الخارجية .

تناولت الدورة الأولى “الإحتيال المالي” طرق الاحتيال الحديثه وكيف تتجنبها واهميه كتابه العقود فيما تناولت الدورة الثانية “إدارة العلاقات الاجتماعية ” اهمية مهارات الحوار والتواصل مع الابناء والتعرف على اساليب تنمية ملكة الاستماع والانصات كما ناقش البرنامج الثالث “الحماية من التحرش ” مفهوم الإساءة وانواعها والتعرف على الاستغلال ومفهوم التحرش والفرق بينه وبين الاستغلال وفي الدورة الرابعة “إدارة الذات ” تعرف الحضور “عن بعد “على مفهوم إدارة الذات ومهاراتها .

اقيمت الدورات بالتعاون مع كلٍ من المركز الوطني للمسؤولية الإجتماعية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن و مؤسسة الأميرة العنود الخيرية وحضرها مايقارب “60” موظف وموظفة .