محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مساء أمس على المنتخب المصري لدرجة الناشئين (مواليد 2004) ودياً بنتيجة (30-28)، في ثاني مواجهاته الودية بالمعسكر التدريبي الذي يقام حالياً في جمهورية مصر العربية، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ18 لمنتخبات الشباب ( المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب في ألمانيا / اليونان 2023م )، المقرر إقامتها في مملكة البحرين من 15 حتى 24 يوليو 2022م، وواصل الأخضر اليوم تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، اشتملت على الجانبين الفني بقيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد واللياقي بقيادة مواطنه المدرب موسى الهزاع.
وسيخوض المنتخب مساء الغد ثالث مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي عندما يلتقي بمنتخب الكونغو، وهو أحد منتخبات قارة أفريقيا الذي يستعد هو الآخر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، كما الخليج 365 له المشاركة في بطولة كأس العالم الأخيرة 2021 في مصر.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر الشباب لكرة اليد يتغلب على نظيره المصري ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.