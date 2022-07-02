عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن .
وقد راجع العيادات أمس 679 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 211 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 39 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 112 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 32 مريضا، وراجع 44 مريضا عيادتي الأسنان .
كما تم استقبال 61 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 32 مريضا، كما تم عمل 157 تحليلا لـ 76 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 50 صورة أشعة لـ 35 مريضا، كما تم إعطاء 51 لقاحا لـ 21 مريضا، وتم صرف دواء الأمراض المزمنة لـ 13 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 455 وصفة طبية .
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