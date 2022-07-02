ضبط 10 أشخاص لدخولهم إحدى الفعاليات العامة دون الالتزام بإجراءات التنظيم

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة محافظة جدة على 9 مواطنين ومقيم من الجنسية الميانمارية لدخولهم إحدى الفعاليات العامة دون الالتزام بإجراءات التنظيم. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وأوضح الأمن العام، أنه تم تحديد هوية آخرين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم. أخبار قد تهمك

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