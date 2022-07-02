هل لبس “الحاج” للعدسات اللاصقة يضر بالعين؟.. استشاري يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال استشاري تصحيح النظر في مستشفى الملك خالد التخصصي العيون، د. سامي بن حميد، إن لبس العدسات اللاصقة أثناء موسم الحج قد يسبب التهابًا في قرحة العين، ويؤثر بشكل دائم على البصر.

وأوضح استشاري تصحيح النظر لقناة الإخبارية، أنه من الأمان عدم استخدام العدسات اللاصقة خلال الحج، لأنها تحتاج إلى نظافة باستمرار، إضافة إلى تغير رويتن الحاج وانشغاله بمناسك الحج.

وأضاف أن المشاكل التي قد تسببها العدسات يكون من الصعب علاجها أو يتبقى منها ضرر مزمن، مثل التهابات قرنية العين.

وتابع قائلًا إن التهابات القرنية بسبب العدسات قد تسبب بياضًا في سواد العين ومن الممكن أن تظل لمدى الحياة، وتؤثر على النظر.

وأشار استشاري تصحيح النظر، إلى أن التهاب ملتحمة العين التحسسي من أكثر المشاكل التي قد يتعرض لها ضيوف الرحمن.