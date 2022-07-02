اخبار الخليج – أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬يناقشون‭ ‬مرئياتهم‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اجتماعا مع لجنة تطوير سوق المنامة طرح خلاله عدد من أعضاء اللجنة مرئياتهم بشأن دعم جهود الهيئة من أجل المضي قدما في مشروع تطوير هذا السوق، واستعادة مكانته السياحية والتراثية والتجارية والاجتماعية، والنهوض به كأحد أهم الأسواق التجارية العريقة في المنطقة.
واستهل الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور ناصر قائدي الاجتماع بالتأكيد على عزم الهيئة تنفيذ مجمل أعمال تطوير سوق المنامة بالتعاون مع أعضاء لجنة تطوير السوق ومختلف جهات القطاع العام والخاص ذات الصلة، وتذليل كافة التحديات على صعيد التخطيط والتنفيذ، مثمنا حرص أعضاء اللجنة على دعم جهود هيئة السياحة في هذا الإطار.
كما أكد الدكتور قائدي حرص هيئة السياحة على التوسع في توجهها نحو إقامة العديد من الفعاليات في سوق المنامة، والبناء على النجاح الذي حققته الفعاليات التي أقامتها الهيئة مؤخرا في السوق مثل مهرجان ذهب المنامة الذي جرى بمشاركة أكثر من 150 متجر وحقق مبيعات فاقت المليون دينار، وعروض الأزياء في منطقة باب البحرين، وغيرها.
وأشار في هذا المجال إلى الإطلاق الناجح لبرنامج الجولات السياحة في سوق المنامة، ومدى الإقبال عليها من قبل السياح والزوار إضافة إلى المواطنين والمقيمين، مؤكدا حرص الهيئة على زيادة عدد هذه الجولات وتطوير محتوياتها لتشمل المزيد من المعالم التراثية داخل السوق والبرامج الترفيهية.
وتحدث د. قائدي عن عدد من البرامج التي تعزم هيئة السياحة تنفيذها في السوق مثل أسبوع البحرين للتصميم، إضافة إلى طرح مناقصات من أجل تطوير المقاهي التاريخية، والساحات العامة، وعدد من الأماكن الأخرى، لافتا إلى نية الهيئة الانتهاء من جزء كبير من عملية التطوير تلك قبل حلول فصل الشتاء القادم، حيث يشهد سوق المنامة ارتفاعا في عدد الزوار.
إلى ذلك، تحدث السيد فؤاد الشكر خلال الاجتماع عن إمكانية التوسع في الفعاليات الناجحة التي تقيمها هيئة السياحة في السوق لتشمل مناطق أخرى، مثل ميدان البلدية القديم، وساحة الطواويش، وذلك بهدف تعميم الفائدة من تلك الفعاليات على أكبر مساحة جغرافية وتجارية ممكنة داخل السوق. وأشار أيضا إلى ضرورة إحياء المزيد من الأماكن التاريخية في السوق مثل مكتب الزامل.
من جانبها أشادت السيدة غادة محمد السيد بتنوع الفعاليات التي تقيمها هيئة السياحة في سوق المنامة، لتشمل أيضا فعاليات فنية مثل أسبوع البحرين للتصميم، مؤكدة أهمية دعوة المزيد من التجمعات الفنية والفنانين الشباب البحرينيين للمشاركة في هذه الفعاليات.
وأشار السيد إبراهيم داود نونو إلى أن مشروع تطوير سوق المنامة يحافظ على التراث المعماري الفريد لهذا السوق ويبرز معالمه التجارية والدينية التي لا زالت شاهدا على التآخي والتعايش في البحرين منذ القدم، لافتا إلى أنه كلما تقدم العمل في المشروع ازداد عدد السياح والزوار الوافدين إليه، وبما ينعكس إيجابا ليس على التجار في السوق فقط، بل على البحرين ككل.
هذا وتتألف لجنة تطوير سوق المنامة القديم من ممثلين عن كلٍ من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومحافظة العاصمة، ومجلس أمانة العاصمة إلى جانب عدد من تجار سوق المنامة.
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