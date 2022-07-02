اخبار الخليج – أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬يناقشون‭ ‬مرئياتهم‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬طرح‭ ‬خلاله‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬مرئياتهم‭ ‬بشأن‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬السوق،‭ ‬واستعادة‭ ‬مكانته‭ ‬السياحية‭ ‬والتراثية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬والنهوض‭ ‬به‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬الأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

واستهل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬عزم‭ ‬الهيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجمل‭ ‬أعمال‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬تطوير‭ ‬السوق‭ ‬ومختلف‭ ‬جهات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وتذليل‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬مثمنا‭ ‬حرص‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬قائدي‭ ‬حرص‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬توجهها‭ ‬نحو‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬الهيئة‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬مثل‭ ‬مهرجان‭ ‬ذهب‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬متجر‭ ‬وحقق‭ ‬مبيعات‭ ‬فاقت‭ ‬المليون‭ ‬دينار،‭ ‬وعروض‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬باب‭ ‬البحرين،‭ ‬وغيرها‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إلى‭ ‬الإطلاق‭ ‬الناجح‭ ‬لبرنامج‭ ‬الجولات‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬ومدى‭ ‬الإقبال‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السياح‭ ‬والزوار‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬هذه‭ ‬الجولات‭ ‬وتطوير‭ ‬محتوياتها‭ ‬لتشمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬التراثية‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬والبرامج‭ ‬الترفيهية‭.‬

وتحدث‭ ‬د‭. ‬قائدي‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تعزم‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬مثل‭ ‬أسبوع‭ ‬البحرين‭ ‬للتصميم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬مناقصات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬المقاهي‭ ‬التاريخية،‭ ‬والساحات‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬الأخرى،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬نية‭ ‬الهيئة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬تلك‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬القادم،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تحدث‭ ‬السيد‭ ‬فؤاد‭ ‬الشكر‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لتشمل‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬ميدان‭ ‬البلدية‭ ‬القديم،‭ ‬وساحة‭ ‬الطواويش،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعميم‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬جغرافية‭ ‬وتجارية‭ ‬ممكنة‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭. ‬وأشار‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إحياء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬مثل‭ ‬مكتب‭ ‬الزامل‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أشادت‭ ‬السيدة‭ ‬غادة‭ ‬محمد‭ ‬السيد‭ ‬بتنوع‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬لتشمل‭ ‬أيضا‭ ‬فعاليات‭ ‬فنية‭ ‬مثل‭ ‬أسبوع‭ ‬البحرين‭ ‬للتصميم،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬دعوة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التجمعات‭ ‬الفنية‭ ‬والفنانين‭ ‬الشباب‭ ‬البحرينيين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬داود‭ ‬نونو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬المعماري‭ ‬الفريد‭ ‬لهذا‭ ‬السوق‭ ‬ويبرز‭ ‬معالمه‭ ‬التجارية‭ ‬والدينية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬التآخي‭ ‬والتعايش‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬تقدم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬ازداد‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬والزوار‭ ‬الوافدين‭ ‬إليه،‭ ‬وبما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬ككل‭.‬

هذا‭ ‬وتتألف‭ ‬لجنة‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬القديم‭ ‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشئون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬وهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ومحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬ومجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬تجار‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭.‬