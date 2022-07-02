مشاهد حية لانشطار سفينة نصفين في عرض البحر ومحاولة إنقاذ طاقمها (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - في مشهد مروع، تعرضت سفينة صينية إلى الانشطار نصفين في عرض البحر، بسبب عاصفة استوائية هوجاء، ما أدى لاختفاء 20 شخص من طاقمها، قبالة هونغ كونغ.
وقالت السلطات إن طاقم سفينة كامل يضم أكثر من 20 فردا فقد، بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.
وأعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصا، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.
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وذكرت أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.
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