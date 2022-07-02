أمانة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا جهودها في عملية تنظيف الأحياء ورفع الأنقاض، والعمل على معالجة وضع الحاويات والكتابات المشوهة للجدران، وإزالة الأنقاض والنفايات داخل الأحياء وفي أطراف المدينة، وذلك في إطار خطة المرحلة الرابعة لمعالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها البلدية بهدف معالجة وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.د

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري، أنه تبعاً لخطة المعالجات المعتمدة، عملت البلدية خلال الأسابيع الستة الماضية ضمن المرحلة الرابعة من عملية التحسين والمعالجة، على إزالة 22,078 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 1365 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران داخل أحياء المدينة، وإزالة 29 سيارة تالفة من المرافق العامة والأحياء، ومعالجة وضع 279 حاوية من حاويات النظافة في الشوارع والطرق وبجوار المنازل، والعمل على دهان 23,700 متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة 173 حاجزاً من حواجز الحفريات، ومعالجة 2050 مترًا مربعًا من الحفر والتشققات بالشوارع، وصيانة 609 أعمدة للإنارة، وإصلاح 2390 مترًا مربعًا من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

وأكد أن الأعمال متواصلة؛ وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.