اخبار دوليه – أحدهم في السبعين.. نيجيريا ترجم 3 مثليين

محمد بن مسعود - الدمام - قال قائد الشرطة في ولاية باوتشي بشمال نيجيريا، اليوم الجمعة، إن محكمة بالولاية تطبق الشريعة الإسلامية قضت برجم ثلاثة رجال حتى الموت إثر إدانتهم بتهم ممارسة السلوك المثلي بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم.

ويغلب المسلمون على ولايات شمال نيجيريا حيث توجد محاكم للشريعة الإسلامية تحاكم المتهمين بجرائم تتراوح بين الزنا والكفر.

وقال آدم دان كافي قائد شرطة الحسبة في منطقة نينجي بولاية باوتشي إن الرجال الثلاثة أُلقي القبض عليهم يوم 14 يونيو وحوكموا بالتهم المنسوبة إليهم أمام محكمة للشريعة الإسلامية في الولاية.

وأضاف كافي أن المتهمين، وأحدهم في السبعين من عمره، اعترفوا بجريمتهم، مشيرا إلى أن الثلاثة لم يتول محامون الدفاع عنهم.

وأضاف أن الحكم برجم المتهمين صدر أمس الخميس ويحق لهم أن يستأنفوه خلال 30 يوما.

ويحتاج أي حكم تصدره محاكم الشريعة الإسلامية في نيجيريا إلى تصديق حاكم الولاية التي توجد فيها المحكمة ليدخل حيز التنفيذ. المصدر: رويترز

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