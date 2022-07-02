ارتفاع أسعار الأضاحي ليصل إلى 2000 ريال.. وتجار يوضحون السبب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزيرا‭ ‬الأشغال‭ ‬والإسكان‭: ‬تكامل‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬وخدمات‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬وربطها‭ ‬بشبكة‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية

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