الأمن السيبراني يلزم مقدمي خدماته بالتسجيل ابتداء من أغسطس

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الصحة تنفي ما يتردد عن انتشار فيروس جديد
نفت وزارة الصحة، صحة ما يتردد عن وجود فيروس جديد منتشر هذه الأيام، مشيرةً الى أن هناك مجموعة ً كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة...
وصول أكثر من 358 ألف حاج إلى المدينة المنورة
كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 358645 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات...
سبل يساهم بشحن تمور المدينة إلى جميع أنحاء العالم في موسم الحج
يقدّم البريد السعودي| سبل خدماته اللوجستية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام من خلال شحن طرود تمور المدينة إلى مختلف...
الداخلية تنفذ حملتها السنوية لوقاية منسوبي قطاعاتها المشاركين في الحج
نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمدينة المنورة، حملتها...
فيصل بن سلمان يطلع على خدمات المركز الطبي للقوات المسلحة في ساحات المسجد النبوي
أكد أمير المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أهمية العمل وفق منهجية تكاملية بين...
أمير المدينة يُدشّن 3 مراكز إسعافية جديدة
دشّن أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خدمات 3 مراكز إسعافية جديدة ممثلة في مركز اسعاف المسجد النبوي الشريف...
مدير تعليم القريات يدشن مبادرة كتابك القديم أمل جديد
دشن مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي مبادرة "كتابك القديم أمل جديد" وهي عبارة عن صندوق لحفظ الكتب...
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