الأمن السيبراني يلزم مقدمي خدماته بالتسجيل ابتداء من أغسطس

الصحة تنفي ما يتردد عن انتشار فيروس جديد نفت وزارة الصحة، صحة ما يتردد عن وجود فيروس جديد منتشر هذه الأيام، مشيرةً الى أن هناك مجموعة ً كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ذو الحجة 1443 هـ 03 ذو الحجة 1443 هـ

وصول أكثر من 358 ألف حاج إلى المدينة المنورة كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 358645 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 03 ذو الحجة 1443 هـ 03 ذو الحجة 1443 هـ

سبل يساهم بشحن تمور المدينة إلى جميع أنحاء العالم في موسم الحج يقدّم البريد السعودي| سبل خدماته اللوجستية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام من خلال شحن طرود تمور المدينة إلى مختلف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ذو الحجة 1443 هـ 02 ذو الحجة 1443 هـ

الداخلية تنفذ حملتها السنوية لوقاية منسوبي قطاعاتها المشاركين في الحج نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمدينة المنورة، حملتها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ذو الحجة 1443 هـ 02 ذو الحجة 1443 هـ

فيصل بن سلمان يطلع على خدمات المركز الطبي للقوات المسلحة في ساحات المسجد النبوي أكد أمير المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أهمية العمل وفق منهجية تكاملية بين... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 01 ذو الحجة 1443 هـ 01 ذو الحجة 1443 هـ

أمير المدينة يُدشّن 3 مراكز إسعافية جديدة دشّن أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خدمات 3 مراكز إسعافية جديدة ممثلة في مركز اسعاف المسجد النبوي الشريف... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 01 ذو الحجة 1443 هـ 01 ذو الحجة 1443 هـ

مدير تعليم القريات يدشن مبادرة كتابك القديم أمل جديد دشن مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي مبادرة "كتابك القديم أمل جديد" وهي عبارة عن صندوق لحفظ الكتب... القريات : منى العبدلي القريات : منى العبدلي 01 ذو الحجة 1443 هـ 01 ذو الحجة 1443 هـ

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