الصحة تنفي ما يتردد عن انتشار فيروس جديد

نفت وزارة الصحة، صحة ما يتردد عن وجود فيروس جديد منتشر هذه الأيام، مشيرةً الى أن هناك مجموعة ً كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة لنزلاتِ البرد التي يصاب بها البعض في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 – 10 أيام.

وأكدت الوزارة أنه يجبُ زيارةَ الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة، أما الأعراض الطفيفـة غالبا تـزول دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.