شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 200 ألف عبوة يوميًا للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم كامل جاهزية المشروع؛ استعدادًا لاستقبال الطلب المتزايد على ماء زمزم المبارك، من خلال منافذ التوزيع بموقع المشروع في كدي، حيث أُشرِف على الخطط التنفيذية الموضوعة للمشروع في وقت مبكر, لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع إلى (200) ألف عبوة في اليوم الواحد، حيث يعمل المشروع على مدار (24) ساعة يوميًا خدمةً للحجاج وقاصدي المسجد الحرام وتسهيلًا لوصول ماء زمزم المبارك لطالبيه بطريقة آمنة وصحية.

وبيَّن مدير الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم وأمين اللجنة الإشرافية للمشروع الدكتور عبدالرحمن الخطابي أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.