اخبار دوليه – الوفاة‭ ‬غرقاً‭ ‬هو‭ ‬ثالث‭ ‬سبب‭ ‬للوفاة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬للأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - يموت عدد كبير من الأطفال في أوروبا كل عام غرقاً. مبادرة لجامعة ألمانية تهدف إلى تحسين قدرة الصغار على السباحة. النتائج الأولى مشجعة، لكن المشاكل الناتجة عن عدم توفر البنية التحتية والمدربين لا تزال قائمة.
الموت غرقاً هو ثالث سبب رئيسي للوفاة في أوروبا بعد العدوى والحوادث للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14عاماً، بحسب آخر الإحصاءات.
وفق منظمة الصحة العالمية وأحدث الدراسات، يموت حوالي 19 ألف شخص كل عام بسبب الغرق في أوروبا وحدها، بحسب بيانات تعود لعام 2019.
وفق “الجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة” (DLRG) غرق 299 شخصاً في ألمانيا وحدها في عام 2021، 17 منهم كانوا أطفالًا دون سن العاشرة. وفق المنهج المدرسي، يجب أن يكون كل طفل قادراً على السباحة بحلول نهاية المرحلة الابتدائية. لكن الواقع غالباً ما يكون شيئاً آخر. وقال مارتن هولتس هاوزه المتحدث باسم “الجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة” (DLRG) لـ DW: “نحن نعتبر الواقع مأساوياً، لا سيما بسبب الوضع الذي نشأ أثناء جائحة كورونا”.
في العامين ونصف العام الماضيين، لم يكن من الممكن إجراء أي تدريب على السباحة تقريباً بسبب الجائحة. حتى قبل ذلك، كان التدريب غير كاف بسبب قلة صالات السباحة، وزيادة إغلاقها، وعدم كفاية القاعات ونقص المعلمين المؤهلين.
وأظهر استطلاع للرأي حديث أجراه معهد Forsa للأبحاث والإحصائيات، في عام 2017 أن 59 بالمائة من الأطفال في سن العاشرة غير متمكنين من السباحة، مقارنة بالدراسة السابقة، العائدة لعام 2010، تعني هذه النتيجة تراجعاً بنحو عشرة بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تنظيم تقييم القدرة على السباحة بشكل موحد، ليس فقط في ألمانيا ولكن في جميع أنحاء أوروبا. إذ تتخذ جميع البلدان والجمعيات أحكامها الخاصة وأنظمتها الخاصة – ولذلك فإن التقييم الموضوعي للقدرة على (السباحة) صعب إن لم يكن مستحيلاً.
هذه هي المشكلة بالتحديد التي تريد الجامعات الأوروبية – بقيادة الجامعة الرياضية الألمانية (DSHS) في مدينة كولونيا – الآن أن تأخذها وتنفذها في إطار برنامج إيراسموس الذي بدأه وموله الإتحاد الأوروبي. “يتعلق الأمر بتطوير طريقة قياس معقدة لتسجيل المهارات الحركية للأطفال، ولكن أيضاً مراعاة التقييمات الذاتية للأطفال لقدراتهم الخاصة”، كما تقول خبيرة السباحة إلكا شتواب من معهد مهارات التدريس في الرياضة، في الجامعة الرياضية الألمانية (DSHS) لـ DW.
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