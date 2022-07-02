اخبار دوليه – الوفاة‭ ‬غرقاً‭ ‬هو‭ ‬ثالث‭ ‬سبب‭ ‬للوفاة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬للأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - يموت‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬غرقاً‭. ‬مبادرة‭ ‬لجامعة‭ ‬ألمانية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬قدرة‭ ‬الصغار‭ ‬على‭ ‬السباحة‭. ‬النتائج‭ ‬الأولى‭ ‬مشجعة،‭ ‬لكن‭ ‬المشاكل‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمدربين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭.‬

الموت‭ ‬غرقاً‭ ‬هو‭ ‬ثالث‭ ‬سبب‭ ‬رئيسي‭ ‬للوفاة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬العدوى‭ ‬والحوادث‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و14عاماً،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬الإحصاءات‭.‬

وفق‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وأحدث‭ ‬الدراسات،‭ ‬يموت‭ ‬حوالي‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬الغرق‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وحدها،‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬تعود‭ ‬لعام‭ ‬2019‭.‬

وفق‭ ‬“الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الحياة”‭ (‬DLRG‭) ‬غرق‭ ‬299‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وحدها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬17‭ ‬منهم‭ ‬كانوا‭ ‬أطفالًا‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬العاشرة‭. ‬وفق‭ ‬المنهج‭ ‬المدرسي،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬طفل‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬السباحة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭. ‬لكن‭ ‬الواقع‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬شيئاً‭ ‬آخر‭. ‬وقال‭ ‬مارتن‭ ‬هولتس‭ ‬هاوزه‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬“الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الحياة”‭ (‬DLRG‭) ‬لـ‭ ‬DW‭: ‬“نحن‭ ‬نعتبر‭ ‬الواقع‭ ‬مأساوياً،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬أثناء‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا”‭.‬

في‭ ‬العامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬الماضيين،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تدريب‭ ‬على‭ ‬السباحة‭ ‬تقريباً‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة‭. ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬التدريب‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬صالات‭ ‬السباحة،‭ ‬وزيادة‭ ‬إغلاقها،‭ ‬وعدم‭ ‬كفاية‭ ‬القاعات‭ ‬ونقص‭ ‬المعلمين‭ ‬المؤهلين‭.‬

وأظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬حديث‭ ‬أجراه‭ ‬معهد‭ ‬Forsa‭ ‬للأبحاث‭ ‬والإحصائيات،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬أن‭ ‬59‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬العاشرة‭ ‬غير‭ ‬متمكنين‭ ‬من‭ ‬السباحة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالدراسة‭ ‬السابقة،‭ ‬العائدة‭ ‬لعام‭ ‬2010،‭ ‬تعني‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تراجعاً‭ ‬بنحو‭ ‬عشرة‭ ‬بالمائة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬تقييم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬السباحة‭ ‬بشكل‭ ‬موحد،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭. ‬إذ‭ ‬تتخذ‭ ‬جميع‭ ‬البلدان‭ ‬والجمعيات‭ ‬أحكامها‭ ‬الخاصة‭ ‬وأنظمتها‭ ‬الخاصة‭ – ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬التقييم‭ ‬الموضوعي‭ ‬للقدرة‭ ‬على‭ (‬السباحة‭) ‬صعب‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مستحيلاً‭.‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬المشكلة‭ ‬بالتحديد‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬الجامعات‭ ‬الأوروبية‭ – ‬بقيادة‭ ‬الجامعة‭ ‬الرياضية‭ ‬الألمانية‭ (‬DSHS‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كولونيا‭ – ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬تأخذها‭ ‬وتنفذها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬إيراسموس‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬وموله‭ ‬الإتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬“يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بتطوير‭ ‬طريقة‭ ‬قياس‭ ‬معقدة‭ ‬لتسجيل‭ ‬المهارات‭ ‬الحركية‭ ‬للأطفال،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬مراعاة‭ ‬التقييمات‭ ‬الذاتية‭ ‬للأطفال‭ ‬لقدراتهم‭ ‬الخاصة”،‭ ‬كما‭ ‬تقول‭ ‬خبيرة‭ ‬السباحة‭ ‬إلكا‭ ‬شتواب‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬مهارات‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الرياضية‭ ‬الألمانية‭ (‬DSHS‭) ‬لـ‭ ‬DW‭.‬