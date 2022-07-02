اخبار دوليه – يُكدَّسون‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬حيوانات‮»‬‭ ‬داخلها‭.. ‬مهاجرون‭ ‬يروون‭ ‬جحيم‭ ‬قاطرات‭ ‬الشاحنات

محمد بن مسعود - الدمام - قضى‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريو‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬18‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬قاطرة‭ ‬شاحنة‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عبرت‭ ‬بهم‭ ‬قسماً‭ ‬من‭ ‬المكسيك،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬رحلة‭ ‬مماثلة‭ ‬قضى‭ ‬فيها‭ ‬53‭ ‬مهاجراً‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الأميركية‭.‬

وعثر‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬المهاجرين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬المكسيك‭ ‬وأميركا‭ ‬الوسطى‭ ‬الإثنين‭ ‬وقد‭ ‬قضوا‭ ‬اختناقاً‭ ‬وتجفافاً‭ ‬مكدسين‭ ‬داخل‭ ‬مقطورة‭ ‬شاحنة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬القيظ‭ ‬الشديد‭ ‬قاربت‭ ‬فيه‭ ‬الحرارة‭ ‬أربعين‭ ‬درجة‭.‬

ظروف‭ ‬قصوى

عانى‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريو‭ ‬الهندوراسي‭ ‬البالغ‭ ‬48‭ ‬عاماً‭ ‬وعائلته‭ ‬ظروفاً‭ ‬قصوى‭ ‬أيضاً‭ ‬للتوجه‭ ‬من‭ ‬المكسيك‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬الأميركية‭.‬

فهو‭ ‬صعد‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وأولادهما‭ ‬الثلاثة‭ ‬البالغة‭ ‬أعمارهم‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬وست‭ ‬سنوات‭ ‬وسنتين،‭ ‬في‭ ‬مقطورة‭ ‬شاحنة‭ ‬تبريد‭ ‬تكدس‭ ‬فيها‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭.‬

وروى‭ ‬التاجر‭ ‬الذي‭ ‬فر‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬بعدما‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭ ‬برصاص‭ ‬مهاجمين‭ ‬مسلحين‭ ‬“كان‭ ‬البرد‭ ‬شديداً”‭ ‬داخل‭ ‬المقطورة‭.‬

وأوضح‭ ‬“جعلت‭ ‬أولادي‭ ‬يرتدون‭ ‬سروالين‭ ‬وثلاثة‭ ‬قمصان‭ ‬ولففتهم‭ ‬بغطاء‭ ‬لحمايتهم‭ … ‬ناموا‭ ‬ولم‭ ‬يشعروا‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة”‭.‬

والواقع‭ ‬أن‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريو‭ ‬حاول‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تفادي‭ ‬خيار‭ ‬الهجرة‭ ‬وقد‭ ‬علم‭ ‬بمقتل‭ ‬56‭ ‬مهاجراً‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬شاحنة‭ ‬في‭ ‬تشياباس‭ ‬بجنوب‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬المهربين‭ ‬الذين‭ ‬ينشطون‭ ‬على‭ ‬ضفتي‭ ‬نهر‭ ‬ريو‭ ‬غراندي‭ ‬والذين‭ ‬دفع‭ ‬لهم‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬لم‭ ‬يتركوا‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬خيار‭.‬

وقال‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريو‭ ‬ليكونا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“أول‭ ‬أمر‭ ‬نطلبه‭ ‬منهم‭ ‬الا‭ ‬نصعد‭ ‬في‭ ‬حاوية‭. ‬لكن‭ ‬أثناء‭ ‬الطريق،‭ ‬يفعلون‭ ‬ما‭ ‬يشاؤون”‭.‬

ويضيف‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريو‭ ‬أن‭ ‬الشاحنة‭ ‬المبردة‭ ‬“لم‭ ‬تخضع‭ ‬لعملية‭ ‬تفتيش”‭ ‬طوال‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬كلم‭.‬

والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬شاحنة‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬المركز‭ ‬الحدودي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬مشكلة،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المكسيكية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تبديل‭ ‬ألواح‭ ‬تسجيلها‭.‬

وبين‭ ‬ضحايا‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬الـ53،‭ ‬قدم‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬هندوراس‭ ‬و27‭ ‬من‭ ‬المكسيك‭ ‬وسبعة‭ ‬من‭ ‬غواتيمالا‭ ‬واثنان‭ ‬من‭ ‬السالفادور،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المكسيكية‭.‬

وتقول‭ ‬زوجة‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريو‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الوارد‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬القيام‭ ‬برحلة‭ ‬في‭ ‬شاحنة‭ ‬مضيفة‭ ‬“نجازف‭ ‬بحياتنا‭ ‬وبحياة‭ ‬أطفالنا”‭.‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المجازفة‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭.‬

في‭ ‬تكساس‭ ‬قامت‭ ‬العائلة‭ ‬بتسليم‭ ‬نفسها‭ ‬إلى‭ ‬دورية‭ ‬لحرس‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬إعادتها‭ ‬إلى‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬سيوداد‭ ‬خواريز‭ ‬حيث‭ ‬روت‭ ‬رحلتها‭ ‬إلى‭ ‬مراسلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ويأمل‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريو‭ ‬وزوجته‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬“استثناء‭ ‬إنساني”‭ ‬للسماح‭ ‬للعائلة‭ ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الأميركية‭.‬

يُكدسون‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬حيوانات‮»‬

ويقول‭ ‬جميع‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬التقتهم‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬سيوداد‭ ‬خواريز‭ ‬إن‭ ‬الناس‭ ‬يُكدسون‭ ‬مثل‭ ‬“حيوانات”‭ ‬داخل‭ ‬القاطرات‭.‬

ونتيجة‭ ‬الحر‭ ‬الشديد‭ ‬يُغمى‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الركاب‭ ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع‭ ‬أن‭ ‬بعضهم‭ ‬يتفادى‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يضطر‭ ‬إلى‭ ‬التبول‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬جيني‭ ‬التي‭ ‬غادرت‭ ‬هندوراس‭ ‬مع‭ ‬ابنتيها‭ ‬البالغتين‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬و14‭ ‬سنة،‭ ‬ترفض‭ ‬الصعود‭ ‬في‭ ‬قاطرة‭ ‬شاحنة‭ ‬وقررت‭ ‬مواصلة‭ ‬الطريق‭ ‬بدون‭ ‬المهربين‭.‬

تأمل‭ ‬جيني‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬“استثناء‭ ‬إنساني”‭ ‬موجهة‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬الأميركية‭ ‬“كل‭ ‬شخص‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬فرصة”‭.‬

وقضى‭ ‬حوالى‭ ‬6430‭ ‬مهاجراً‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬أو‭ ‬فقدوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬منظمة‭ ‬الهجرة‭ ‬الدولية‭.‬

وأوضحت‭ ‬دولوريس‭ ‬باريس‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬شبكات‭ ‬المهربين‭ ‬“تزداد‭ ‬تطوراً‭ ‬وتعقيداً‭ … ‬إنها‭ ‬منظمات‭ ‬إجرامية”‭.‬

وتستغرب‭ ‬الخبيرة‭ ‬قلة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بقضية‭ ‬“فساد”‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬يشتبه‭ ‬بارتباطها‭ ‬بالمهربين‭.‬