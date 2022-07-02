اخبار دوليه – 21‭ ‬قتيلاً‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬قرب‭ ‬أوديسا‭.. ‬تواصل‭ ‬المعارك‭ ‬حوالى‭ ‬مدينة‭ ‬ليسيتشانسك‭ ‬الاستراتيجية

محمد بن مسعود - الدمام - تواصلت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬حول‭ ‬مدينة‭ ‬ليسيتشانسك‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬وفي‭ ‬الجنوب‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬على‭ ‬مبان‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬21‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أوديسا‭ ‬حسب‭ ‬كييف‭.‬

ويستمر‭ ‬القتال‭ ‬حول‭ ‬ليسيتشانسك‭ ‬آخر‭ ‬مدينة‭ ‬رئيسية‭ ‬لم‭ ‬يحتلها‭ ‬الروس‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لوغانسك‭ ‬إحدى‭ ‬مقاطعتين‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬دونباس‭ ‬الصناعي‭ ‬تسعى‭ ‬موسكو‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليهما‭ ‬بالكامل‭.‬

وكتبت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬“القوات‭ (‬الروسية‭) ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬بوابات‭ ‬ليسيتشانسك‭ ‬والجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬يتكبد‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة”‭.‬

وأكد‭ ‬سيرغي‭ ‬غايداي‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬لوغانسك‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬“يحاولون‭ ‬تطويق‭ ‬جيشنا‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬والغرب”‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اعترف‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬“صعباً‭ ‬جداً”‭ ‬في‭ ‬ليسيتشانسك‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬“تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬استولت‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬بريفيليا”‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬“القتال‭ ‬العنيف‭ ‬مستمر‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المرتفعات‭ ‬المحيطة‭ ‬بمصفاة‭ ‬النفط‭ ‬على‭ ‬الأرجح”‭.‬

وهذه‭ ‬القراءة‭ ‬للوضع‭ ‬كررها‭ ‬المعهد‭ ‬الأميركي‭ ‬لدراسة‭ ‬الحرب‭ (‬آي‭ ‬اس‭ ‬دبليو‭) ‬ومقره‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭. ‬وقال‭ ‬المعهد‭ ‬إن‭ ‬“القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تحاول‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬عبور‭ ‬الركن‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المصفاة‭ ‬للتقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬ليسيتشانسك”‭.‬

ورأت‭ ‬هيئة‭ ‬أركان‭ ‬الجيوش‭ ‬الفرنسية‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬“مارست‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬ضغوطًا‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬ليسيتشانسك”،‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تهدد‭ ‬“في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التماسك‭ ‬العام‭ ‬للنظام‭ ‬الدفاعي‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬دونباس”‭. ‬لكنه‭ ‬تحدث‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬“تعزيز‭ ‬للقدرات‭ ‬المدرعة‭ ‬الروسية‭ ‬وتكثيف‭ ‬للدعم‭ ‬الجوي‭ ‬وضربات‭ ‬على‭ ‬الصفوف‭ ‬الخلفية‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية”‭.‬

وأشار‭ ‬المعهد‭ ‬الأميركي‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬بذلها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬خاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬حاكمها‭ ‬أوليغ‭ ‬سينيغوبوف‭ ‬سقوط‭ ‬أربعة‭ ‬قتلى‭ ‬وثلاثة‭ ‬جرحى‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ (‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬وجريحان‭ ‬في‭ ‬إيزيوم،‭ ‬وقتيل‭ ‬واحد‭ ‬وجريح‭ ‬في‭ ‬شوهيف‭).‬

لا‭ ‬هدف‭ ‬عسكري

أما‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون‭ ‬التي‭ ‬يحتلها‭ ‬الروس‭ ‬وحلفاؤهم‭ ‬الانفصاليون،‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تزال،‭ ‬حسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه،‭ ‬“موضع‭ ‬نزاع‭ ‬عسكري‭ ‬وسياسي‭ ‬وتواصل‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬استهداف‭ ‬المواقع‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية”‭.‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬إنه‭ ‬ضرب‭ ‬“حشداً‭ ‬لقوات‭ ‬العدو‭ ‬والمعدات‭ ‬العسكرية”‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬بيلوزيركا‭ ‬وأعلن‭ ‬سقوط‭ ‬“35‭ ‬قتيلاً”‭ ‬بين‭ ‬الجنود‭ ‬الروس‭ ‬وتدمير‭ ‬دروع‭ ‬العدو‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬ماكسيم‭ ‬مارتشنكو‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬“العدو‭ ‬أطلق‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬سيرغييفكا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬بيلغورود‭ ‬دنيستروفسكي”‭. ‬وأضاف‭ ‬“دُمّر‭ ‬مبنى‭ ‬واحد‭ ‬وكذلك‭ ‬مجمع‭ ‬سياحي”‭.‬

وأوضح‭ ‬مارتشنكو‭ ‬أن‭ ‬“21‭ ‬شخصاً‭ ‬قتلوا‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬و38‭ ‬آخرين‭ ‬يعالجون‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطيرة”‭.‬

وأكد‭ ‬حاكم‭ ‬أوديسا‭ ‬أنه‭ ‬“لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬عسكري”‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭.‬

وكانت‭ ‬قيادة‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬توبوليف‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬تو‭-‬22،‭ ‬وهي‭ ‬قاذفات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعود‭ ‬لحقبة‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬ومصمّمة‭ ‬لحمل‭ ‬شحنات‭ ‬نووية،‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬صواريخ‭ ‬“كيه‭ ‬أتش‭ ‬22”‭ ‬استهدفت‭ ‬مبان‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ساحلية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬أوديسا‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬النروجي‭ ‬يوناس‭ ‬غار‭ ‬ستور‭ ‬“إنها‭ ‬ضربة‭ ‬روسية‭ ‬متعمدة‭ ‬وليست‭ ‬مجرد‭ ‬أخطاء‭ ‬أو‭ ‬ضربة‭ ‬عرضية”‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬“شركاءنا‭ ‬إلى‭ ‬إمداد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بمنظومات‭ ‬دفاعية‭ ‬مضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬باسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن”‭. ‬وأضاف‭ ‬“ساعدونا‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬أرواح”‭. ‬ووصف‭ ‬روسيا‭ ‬بأنها‭ ‬“دولة‭ ‬إرهابية”‭.‬

وفي‭ ‬برلين‭ ‬دانت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الهجوم‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬شتيفن‭ ‬هيبشترايت‭ ‬إن‭ ‬“الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬يتحدث‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬جانبية‭ ‬لا‭ ‬إنساني‭ ‬ووقح”‭. ‬و”يظهر‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬وبصورة‭ ‬وحشية‭ ‬أن‭ ‬المعتدي‭ ‬الروسي‭ ‬يقبل‭ ‬عمدا‭ ‬موت‭ ‬المدنيين”‭ ‬داعيا‭ ‬“الشعب‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬في‭ ‬النهاية”‭.‬

لكن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬أكد‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬الضربات‭ ‬أن‭ ‬“القوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬الروسية‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬منشآت‭ ‬مدنية”‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

دعم‭ ‬أميركي‭ ‬جديد

جاءت‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬الجديدة‭ ‬غداة‭ ‬انتهاء‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬أكدت‭ ‬خلالها‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعمها‭ ‬الثابت‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬روسيا‭ ‬وأعلنت‭ ‬عن‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭.‬

وقدمت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية‭ ‬الجمعة‭ ‬مساهمة‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬820‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬تشمل‭ ‬صواريخ‭ ‬وقذائف‭ ‬ومعدات‭ ‬متطورة‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ (‬ناسامز‭) ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الطيران‭ ‬الروسي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬كروز‭.‬

وأعلنت‭ ‬النروج‭ ‬بدورها‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬قدرها‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬كرونة‭ (‬نحو‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭).‬

وكان‭ ‬الروس‭ ‬أعلنوا‭ ‬الخميس‭ ‬انسحابهم‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬الثعبان‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬انتصارا‭ ‬لهم‭. ‬وتقع‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬أوديسا‭ ‬وقبالة‭ ‬مصب‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭.‬

وتقع‭ ‬بلدة‭ ‬سيرغييفكا‭ ‬الساحلية‭ ‬التي‭ ‬قصفها‭ ‬الروس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ثمانين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬أوديسا،‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الأوكراني‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الأساسية‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬البحرية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لتصدير‭ ‬ملايين‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬التي‭ ‬تظل‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬الصوامع‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬حلقة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الحبوب‭ ‬هذه،‭ ‬طلبت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬اعتراض‭ ‬سفينة‭ ‬شحن‭ ‬روسية‭ ‬طولها‭ ‬140‭ ‬مترًا‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬بيرديانسك‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحتلة،‭ ‬تشتبه‭ ‬في‭ ‬نقلها‭ ‬آلاف‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬سرقها‭ ‬الروس‭.‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬داعما‭ ‬روايته‭ ‬بتسجيلات‭ ‬فيديو‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬قصف‭ ‬جزيرة‭ ‬الثعابين‭ ‬مرتين‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬18‭,‬00‭ ‬بقنابل‭ ‬فوسفورية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬أكد‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬انسحابه‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬“حسن‭ ‬نية”‭ ‬وليس‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬الأوكراني‭.‬

لا‭ ‬يتوفر‭ ‬تقييم‭ ‬شامل‭ ‬لضحايا‭ ‬النزاع‭ ‬المدنيين‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬العسكري‭ ‬تحدثت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬غربية‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬وعشرين‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬روسي‭. ‬وبحسب‭ ‬كييف،‭ ‬تخسر‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬جندي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬وليست‭ ‬هناك‭ ‬أرقام‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬مستقلة‭.‬

وقد‭ ‬نزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬أوكراني‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬حسب‭ ‬إحصاء‭ ‬جديد‭ ‬نشرته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬والمفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬أوسنات‭ ‬لوبراني‭ ‬منسق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬“نحو‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬من‭ ‬ماء‭ ‬وغذاء‭ ‬وخدمات‭ ‬صحية”‭.‬

وينضم‭ ‬هؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭,‬2‭ ‬ملايين‭ ‬أوكراني‭ ‬مسجلين‭ ‬كلاجئين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فبراير‭.‬