اخبار دوليه – التشاؤم‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬ازدياد

محمد بن مسعود - الدمام - أصبح‭ ‬الأمريكيون‭ ‬أكثر‭ ‬تشاؤما‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وأكثر‭ ‬قلقا‭ ‬بشأن‭ ‬التضخم،‭ ‬وأكثر‭ ‬قلقا‭ ‬بشأن‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أيضا،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬52‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬إنهم‭ ‬أسوأ‭ ‬حالا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المالية‭ ‬مقارنة‭ ‬بوضعهم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬مومينتيف‮»‬‭ ‬البحثية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لصالح‭ ‬الصحيفة‭.‬

وقال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬“هذه‭ ‬النسبة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬41‭ ‬بالمئة‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬وتعد‭ ‬الأعلى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الاستطلاع”‭.‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬14‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬إنهم‭ ‬أحسن‭ ‬حالا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬النسبة‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستطلاع‭.‬