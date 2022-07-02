محمد بن مسعود - الدمام - أصبح الأمريكيون أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد، وأكثر قلقا بشأن التضخم، وأكثر قلقا بشأن سوق العمل أيضا، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
وقال 52 بالمئة من البالغين الأمريكيين إنهم أسوأ حالا من الناحية المالية مقارنة بوضعهم خلال العام الماضي، بحسب الاستطلاع الذي نفذته منصة «مومينتيف» البحثية الإلكترونية لصالح الصحيفة.
وقال التقرير إن “هذه النسبة أعلى من نسبة 41 بالمئة التي سجلت في أبريل، وتعد الأعلى على مدار 5 سنوات من الاستطلاع”.
كما ذكر 14 بالمئة فقط من الأمريكيين إنهم أحسن حالا من العام الماضي، وهي النسبة الأسوأ في تاريخ الاستطلاع.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – التشاؤم بشأن الاقتصاد الأمريكي في ازدياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.