وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي إثر حادث مروع

محمد بن مسعود - الدمام - غيب الموت أمس الجمعة الفنان الكويتي غانم الحمادي، عن عمر يناهز الـ 36 عامًا، إثر حادث سير مروع تعرض له، حيث لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة بعد وقوع الحادث.
وأوضحت جريدة الرأي الكويتية، أن الراحل غانم الحمادي، كان يستقل سيارته، لكن إطارها انفجر، ثم انقلبت عدة مرات، على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، بالقرب من منطقة أم الهيمان، وذلك أثناء عودته إلى منزله.
ولفظ غانم الحمادي أنفاسه الأخير، فور وقوع الحادث، وقبل قدوم الاسعاف لانقاذه، فيما تم دفن الجثمان في مقبرة الصليبخات في العاصمة الكويت.
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