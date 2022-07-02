‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬تواصل‭ ‬عقد‭ ‬لقاءاتها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬خططهم‭ ‬المستقبلية

محمد بن مسعود - الدمام - تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬واصل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬اللقاءات‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬بجميع‭ ‬احجامها‭ ‬التنموية‭ ‬والمستفيدة‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬مؤخراً‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬لإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لمواكبة‭ ‬متغيرات‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق‭. ‬حيث‭ ‬شمل‭ ‬الاجتماع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬كقطاع‭ ‬التجارة‭ ‬والتجزئة‭ ‬والخدمات‭ ‬الشخصية‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تمكين‭ ‬للتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬لتشمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والكبيرة،‭ ‬والتعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تصبوا‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتوظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭.‬

حيث‭ ‬التقى‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والاستماع‭ ‬لآرائهم‭ ‬وتحدياتهم‭ ‬وتوفير‭ ‬الحلول‭ ‬الملائمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الأثر‭ ‬المنشود‭ ‬لمواكبة‭ ‬متغيرات‭ ‬السوق‭. ‬حيث‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬لأبرز‭ ‬المؤشرات‭ ‬وفرص‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاعات،‭ ‬وحث‭ ‬مؤسساته‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬المستدامة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬والاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬والدعم‭ ‬المقدم‭ ‬فيما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأثر‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭.‬

وتعقيباً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أثنى‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الاستباقية‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬تمكين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الإستراتيجية‭.‬

حيث‭ ‬أعربت‭ ‬السيدة‭ ‬حليمة‭ ‬عمار‭ ‬مؤسس‭ ‬كشته‭ ‬للورق‭ ‬والمنتجات‭ ‬الورقية‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬لفريق‭ ‬عمل‭ ‬تمكين‭ ‬وأشارت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مثمراً‭ ‬التقينا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بقيادات‭ ‬متمكنة‭ ‬وقوية‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬الحلول‭ ‬المعاصرة‭ ‬والتي‭ ‬تتواكب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬سعدنا‭ ‬بالتعرف‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬تمكين‭ ‬وقيادتها‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭ ‬لجميع‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬بلا‭ ‬استثناء،‭ ‬ولاحظنا‭ ‬سرعة‭ ‬التجاوب‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المتمكن‭ ‬والمميز‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬شرف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬نواة‭ ‬القابضة‭ ‬بسياسة‭ ‬التحول‭ ‬لتمكين‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬مساندةً‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬قائلا‭: ‬“استطاع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬متميزة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الناجحة،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬والذي‭ ‬لمسنا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ودراسة‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬معالجتها‭. ‬إننا‭ ‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬‮»‬