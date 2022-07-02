لمحدودي الدخل.. ٣ مبادرات نوعية لعلاج مرضى القلب “تفاصيل”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جمعية رعاية مرضى القلب “قلبي”، عن إطلاقها مبادرة “عطائك يصل إلى قلوبهم” التي تستهدف غير القادرين على التكاليف العلاجية لأمراض القلب.

وتسعى “الجمعية” التي تأسست قبل ٣ أعوام من خلال المبادرة، إلى تغطية الاحتياجات العلاجية المتعلقة بعمليات جراحة وقسطرة القلب للصغار والكبار.

من جانبه قال المدير التنفيذي لجمعية قلبي الدكتور حسين العنزي لـ”الخليج 365”: إن المبادرة تستهدف ثلاثة مشاريع موجهة لمرضى القلب؛ حيث يكمُن الأول في إجراء العمليات الجراحية القلبية، والذي يستهدف 100 من المرضى من ذوي الدخل المحدود “كبارًا وصغارًا”، كما يهدف إلى تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية بما يُسهم في التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي.

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وأضاف: تسعى الجمعية في مبادرتها الثانية إلى الوصول أيضًا لرقم مُماثل للمشروع الأول، ويستهدف قسطرة وجراحة القلب للصغار، وأما المبادرة النوعية الثالثة فهي مشروع “عربة قلبي” التي تُعد عربة متنقلة ببعض الأجهزة للمساعدة على عمل بعض الفحوصات الأولية لمن لديهم أمراض قلب أو احتمالية الإصابة بذلك، من خلال التنقّل على النطاق الجغرافي المرخص للجمعية.

ودعا “العنزي”، عبر “الخليج 365”، جميع أفراد المجتمع إلى دعم برامج ومبادرات الجمعية التي تسعى إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز صحة المجتمع وبناء منظومة صحية تتيح للمرضى المحتاجين فرص العلاج لمختلف أمراض القلب، من خلال التوسع في الشراكات مع المستشفيات والمراكز الصحية.

يُذكر أن جمعية رعاية مرضى القلب “قلبي” تأسست في منتصف عام 1440هـ، وتسعى لتقديم خدمات وقائية وتوعوية وعلاجية وفق منهجيات معتمدة لعلاج مرضى القلب من ذوي الدخل المحدود، بالتعاون والشراكة الفاعلة مع المحسنين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات المانحة والمستشفيات الحكومية والأهلية، كما تهدف لنشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، وتقديم الدعم النفسي لمرضى القلب وذويهم.