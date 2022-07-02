محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. سمكة قرش تهاجم سائحة أثناء سباحتها بشواطئ الغردقة في مصر وتتسبب في مقتلها

تعرضت سائحة أجنبية لهجوم من قبل سمكة القرش، وذلك خلال ممارستها للسباحة في البحر الأحمر عند منتجعات مدينة الغردقة المصرية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام نقلًا عن القنصلية الروسية في مصر أن سائحة من الجنسية النمساوية تعرضت لهجوم عض من قبل سمكة القرش في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.

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وتسبب الهجوم في بتر ساق ويد السائحة التي كانت تزاول السباحة في المنطقة الآمنة من الشاطئ.

وبينت السلطات المحلية إلى أن السائحة توفيت بعد ساعات، وذلك جراء الجروح التي تلقتها ونسبة الدم التي فقدتها خلال عملية انتشالها من المياه.

بدورها، أعلنت السلطات المحلية عن إيقاف كل نشاطات السباحة والغوص والغطس وصيد الأسماك من منطقة سهل حشيش إلى خليج مكادي لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.