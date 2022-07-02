شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية حماية المستهلك تحصل على اعتماد شهادة الأيزو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جمعية حماية المستهلك على الشهادة العالمية في نظام إدارة الجودة "الأيزو ISO 9001 -2015"، نظيراً تحقيقها المتطلبات والمواصفات . وسُلمت الشهادة من قبل شركة الرياض للجودة العالمية (RiQ) والمعتمدة من المنظمة الدولية للمعايير. وجاء تحقيق الجمعية للجائزة تعزيزًا لمكانتها وتأكيدًا لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مختلف المجالات والتي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميًا، بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية وينعكس إيجابيًا على كافة أعمالها وأنشطتها ، كما يُعزز موثوقيتها ومكانتها على المستويين المحلي والإقليمي. يُذكر أن شهادة الأيزو تعتمد على مواصفات عالمية مبنية على خطة واضحة ومبنية على أهداف وفق الاحتياجات والخدمات التي تقدمها الجمعية، حيث يجري تنفيذ تلك الخطط فعليًا لتحقيق أهدافها المنشودة في تحسين وتطوير تجربة المستهلك في المملكة