شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز الحدائق وشاطئ العقير لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد أمانة الأحساء لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتهيئة المنتزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية، إضافةً إلى شاطئ العقير لاستقبال مرتاديها خلال أيام عيد الأضحى المبارك . وتتم أعمال الصيانة وفق خطوات مجدولة لصيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، وتكثيف برامج التشجير وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء أرصفة الشوارع ومداخل الحاضرة وتجهيز مصليات العيد. كما عززت الأمانة برامجها وخططها المتعلقة بالمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة والأنشطة المهنية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى بتشديد الرقابة على أهم الأنشطة التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين مثل ( صوالين الحلاقة ، المشاغل النسائية ، مغاسل الملابس ، متاجر الحلويات ، منافذ إعداد الولائم والمطابخ ) وغيرها من الأنشطة الأخرى للتأكيد على التزام العاملين والقائمين عليها باشتراطات الصحة العامة وسلامة الأغذية وصلاحيتها ووجود الختم البيطري على الذبائح . وأكدت الأمانة على تطبيق الجزاءات حيال مخالفي الاشتراطات وفقاً للوائح والأنظمة البلدية ، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ خطط النظافة العامة والإصحاح البيئي