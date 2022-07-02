اخبار الخليج – جامعة البحرين تودع عدداً من أكاديمييها غير البحرينيين لانتهاء فترة عملهم

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، بالأدوار المهمة التي يؤديها المنتسبون للجامعة من الأكاديميين القادمين من دول متعددة، لما في ذلك من إثراء لتجارب زملائهم الأكاديميين، وكذلك إغناء وتنويع معارف وثقافات طلبة الجامعة حينما يتلقون علومهم ومعارفهم من أكثر من مدرسة من مدارس العلم وطرق التفكير.
جاء ذلك في استقبال رئيسة الجامعة يوم الخميس (30 يونيو 2022) لتكريم وتوديع عدد من الأكاديميين غير البحرينيين بمناسبة انتهاء فترة عملهم في جامعة البحرين. وأثنت د. المضحكي على الجهود التي بذلها كل منهم في تخصصه، وقالت: “إنْه ومع تفاوت سنين عطائكم في الجامعة، إلا أن أثركم باق في نفوس الطلبة الذين تعلموا على أيديكم، والأساتذة الذين زاملوكم”، متمنية لكل منهم التوفيق والنجاح في وجهته المستقبلية. كما تمنت رئيسة الجامعة على المكرمين ألا تنقطع صلاتهم العلمية، والبحثية مع جامعة البحرين، شخصياً ومؤسساتياً، من خلال المساهمة في المؤتمرات والندوات الدولية التي تقام باستمرار.
وقد تتالت كلمات الشكر والتقدير من الأكاديميين المكرمين على ما أحاطتهم به مملكة البحرين وشعبها من احتضان وكرم وفادة، وكذلك جامعة البحرين لعنايتها واهتمامها بهم، وتوفير كل ما يلزم لتكون فترة عملهم فيها فترة مثمرة، مما مكنهم من نشر العديد من الأبحاث العلمية والكتب، وأداء مهمة التدريس حيث تخرج على أيدي البعض منهم دفعات عديدة من الطلبة البحرينيين، متمنين لجامعة البحرين تحقيق كل ما تصبو إليه من ارتقاء، ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم.
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