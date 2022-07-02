غلق أحد أهم الشواطئ المصرية على البحر الأحمر بعد هجوم سمكة قرش على سائحة نمساوية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات المحلية عن إيقاف كل نشاطات السباحة والغوص والغطس وصيد الأسماك من منطقة سهل حشيش إلى خليج مكادي لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.

وتوفيت سيدة نمساوية الجنسية متأثرة بإصابتها بالرعب والخوف إثر اقتراب سمكة قرش منها خلال ممارستها السباحة في مياه البحر الأحمر بمصر.

وكشفت مصادر مصرية مسؤولة لـ”العربية .نت” أن إحدى المصحات الخاصة الكبرى في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر، استقبلت مساء الجمعة نمساوية تدعى اليزابيث سكوير تبلغ من العمر 68 عاما، تقيم في المدينة ومتزوجة من مصري، حيث كانت تنازع الموت، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لها دون استجابة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت أن السيدة أصيبت بصدمة ورعب جراء اقتراب سمكة قرش منها خلال سباحتها في المياه بالغردقة، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت سمكة قرش قد هاجمت قبل عامين 3 أشخاص بينهم سائحان بشواطئ البحر الأحمر جنوب سيناء في مصر.