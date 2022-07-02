توضيح هام من «أبشر» بشأن حجز مواعيد خدمات وزارة الداخلية

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، أن النظام لا يسمح بحجز موعد جديد إلا بعد إتمام 30 يوما من الموعد السابق.

وكشفت المنصة أن الجهات المشمولة في “خدمة المواعيد” هي:

1- الأحوال المدنية.

2- الجوازات.

3- الإدارة العامة لشؤون الوافدين.

4- المرور.

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5- الأسلحة والمتفجرات.

6- المديرية العامة للسجون.

7- الأمن العام.

8- الشرطة.

وتسمح خدمة المواعيد للمواطنين والمقيمين بحجز موعد بفروع أي من الجهات المذكورة لإجراء أي خدمة والاستفادة من المميزات التالية: حجز موعد جديد، التحديث على موعد حالي، الإطلاع/طباعة موعد حالي، إلغاء موعد حالي.