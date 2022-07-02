ارتفاع القروض العقارية بنسبة 33% خلال الربع الأول.. و476 ملياراً قيمة قروض الأفراد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف تقرير للبنك المركزي السعودي “ساما”، عن ارتفاع متوسط القروض العقارية المقدمة للأفراد والشركات التجارية؛ من المصارف التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأوضح التقرير أن متوسط القروض ارتفع بنسبة تصل إلى 33%؛ وذلك مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2021.

وأبان أن قيمة القروض العقارية المقدمة للأفراد بلغت أكثر من 476 مليار ريال في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 358 مليار ريال، فيما بلغت قيمة القروض العقارية للشركات أكثر من 129 مليار ريال مقارنة بـ 116.5 للربع ذاته من العام الماضي 2021.

يذكر أن إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي بلغ أكثر من 156.3 مليار ريال لـ206 آلاف عقد، فيما سجّل العام 2020 نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بنحو 295.6 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار.