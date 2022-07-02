لأداء مناسك الحج.. شروط يجب توافرها في ملابس الإحرام المطابقة للمواصفات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، أنه من أدل أداء مناسك الحج فهناك شروط واجب توفرها في ملابس الإحرام، ليكون مطابقًا للمواصفات.

وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف على صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن الإحرام المطابق للمواصفات يساعد حجاج بيت الله في أداء مناسك الحج بيسر وأمان، مؤكدة أنه من شروطه ومواصفاته أنه يجب أن يكون:

1- خاليًا من العيوب الصناعية والثقوب.

2-ألا تقل نسبة الألياف القطنية فيها عن 99%.

3- أن يكون خاليًا من الزخارف غير المتناسبة مع الشريعة الإسلامية.

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4- يتكون من قطعتين؛ إزار ورداء متساويان في الأبعاد والأطوال.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، أعلن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، أنه ضمن فعاليات برنامج “سواعد الصحة” فإن ما لا يقل عن 1500متطوع لتقديم خدمات تطوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.

وأوضح أنه أطلق حملة بشعار “لبيك تطوعًا وعبادة”، شهدت مشاركة فاعلة للمتطوعين الصحيين في جميع المواقع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وذلك للعام الثالث.

وأكد أن الكوادر المشاركة تشمل العديد من التخصصات العلاجية والوقائية والخدمات المساندة، ويتمتعون بقدرٍ عالٍ من المهارات والخبرات التي تؤهلهم لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المستويات، حيث يُوجَدون في شتى المواقع التي تخدم الحجاج ويغطون جميع المشاعر المقدسة وأماكن وجود الحجاج .

كما بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ برامجها المهنية والتقنية، لتعزز مفهوم التقنية في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام.