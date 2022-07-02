“الصحة” توضح 4 فوائد للتبرع بالدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أوضحت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، السبب في زيادة نشاط الدورة الدموية، وإنتاج خلايا دَم جديدة ذات صحة وحيوية، عبر التبرع بالدم. وأكدت الوزارة أنه يمكن للمتبرع بالدم أن يقلل نسبة الحديد الزائد في الدم، إضافة إلى زيادة نشاط الدورة الدموية، وحرق سعرات حرارية تقدر بـ650 سعرا حراريًا. وشددت “الصحة” على أن التبرع بالدم يقلل فرص الإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم. أخبار قد تهمك

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