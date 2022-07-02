أكثر من (400) مستفيد يومياً من حلقات تصحيح التلاوة بالمسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
استفاد أكثر من (400) في اليوم الواحد من حلقات تصحيح التلاوة الذي تنفذه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين حاليا لخدمة حجاج بيت الله الحرام الراغبين في تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم .
وتعقد حلقات التحفيظ في توسعة الملك فهد – رحمه الله – على أربع فترات الفترة الأولى من الساعة (4) فجراً إلى (8) صباحاً، والفترة الثانية من الساعة (8) صباحاً إلى (12) مساء، والفترة الثالثة من الساعة (4) مساء إلى (8) مساء، والفترة الرابعة من الساعة (2) صباحاً إلى (6) صباحاً.
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