محمد بن مسعود - الدمام - قال الشيخ عازب آل مسبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية سابقاً، أنه ينبغي على الحاج كتابة وصيته قبل أداء المناسك.
وأوضح في لقاء مع القناة السعودية أنه من السنة كتابة الحاج وصيته قبل الذهاب إلى الحج، مضيفاً أن المؤمن بشكل عام عليه كتابة وصيته قبل نومه، فإنه لا يعلم متى سيترك الدنيا.
وأضاف أن الحاج لا يعلم شيئاً في مستقبل أيامه لذا عليه أن يكتب وصيته .
وأعلنت المحكمة العُليا السعودية، أن الوقوف بيوم عرفة يوم الجمعة الموافق 9 يوليو المقبل،
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ “آل مسبل” يوضح أمر مهم على الحاج فعله في بلده قبل أداء المناسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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