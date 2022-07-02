اخبار الخليج – اعتبارًا من أول يوليو 2022.. الاعتراف رسميًا بالشهادات الرقمية المتعلقة بفيروس كورونا بين البحرين والاتحاد الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبارًا من أول يوليو 2022.. الاعتراف رسميًا بالشهادات الرقمية المتعلقة بالتطعيم والفحص والتعافي من فيروس كورونا بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي.

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