محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام شاشات إرشادية الإلكترونية تتوزع على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.
وتتميز الشاشات بالدقة العالية والقياسات المختلفة والتنوع في المحتوى وبعدة لغات مختلفة لتحقيق الفائدة لحجاج بيت الله الحرام وذلك من خلال بث الرسائل التوجيهية والإرشادية والتعريفية على مدار الساعة.
وتسهم الشاشات إلى تسهيل إيصال المعلومة بصريا للمستفيد ، كما تعرض محتويات إرشادية وتوجيهية للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام كصحن المطاف والمسعى بالإضافة إلى تذكير الطائفين والساعيين بالأدعية المأثورة في السنة النبوية بذكرها في بدايات ونهايات الطواف والسعي وتوعية حجاج بيت الله الحرام في كافة الجوانب الصحية والأمنية والإثراء المعرفي .
ويعمل على إدارة محتوى الشاشات الإلكترونية فريق من الكفاءات الوطنية المدربة والتي تعمل على مدار الساعة على تجديد المحتوى الإرشادي وما يواكبه من متغيرات.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر شاشات إلكترونية بالمسجد الحرام لخدمة حجاج بيت الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.