محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، جميع استعداداته لتهيئة وتجهيز 110 جوامع، و26 مصلى من المصليات المكشوفة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ في كافة محافظات ومراكز المنطقة. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، أنه جرى تهيئة الجوامع ومصليات العيد بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، لافتا النظر إلى أن وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى .

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تهيئ 136 جامعا ومصلى لعيد الأضحى المبارك بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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