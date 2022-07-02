جامعة أم القرى والدفاع المدني يعقدان الاجتماع التنسيقي للعمل التَّطوعي في موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
استعرضت اللجنة التنسيقية بين جامعة أم القرى ممثلة في إدارة العمل التَّطوعي والمسؤوليَّة المجتمعيَّة والمديريَّة العامَّة للدفاع المدني ممثلة في إدارة شؤون المتطوعين بالحج الخطة التنفيذية للعمل التَّطوعي في الميدان لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ برئاسة وكيل جامعة أم القرى للتَّطوير وخدمة المجتمع المكلف الدكتور علي بن محمد الشاعري .
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الجامعة بالعابدية بحث تنظيم نقاط التجمع والنقل الترددي ورحلة المتطوعين التي ستبدأ بمشيئة الله تعالى يوم ٥ ذو الحجة وتستمر حتى يوم ١٢ ذو الحجة، كما جرى مناقشة الفرضيَّات التجريبية.
يذكر أن الدفاع المدني يستعين بما يقارب ٧٠٠ متطوع ليشاركوا في أعمال الدفاع في موسم الحج, وذلك في مجالات الإخلاء والإنقاذ، والكشف الوقائي، والخدمات الإسعافية، والتوجيه، والإرشاد، والتوعية من المخاطر المحتملة.
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