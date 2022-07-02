الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية من القطاعات الحيوية والهامة، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات عدد من القطاعات الوطنية ومنها قطاع الحج والعمرة والذي يستهدف الوصول لـ30 مليون معتمر .

وتلعب منظومة النقل والخدمات اللوجستية دوراً كبيراً من خلال رفع مستوى الجودة على الطرق إذ تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق ، بالإضافة للحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق.

وتعد المملكة الأول عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق وفق البنك الدولي، وتسهم إستراتيجية النقل في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة من خلال إنشاء طرق جديدة لخدمة الحجاج ومنها طريق مكة جدة المباشر الذي يختصر المسافة من جدة لمكة لقرابة النصف ساعة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات والموانئ وشبكة الخطوط الحديدي، بالإضافة للتوسع في عملية النقل العام.

يُذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية؛ كما تهدف لتمكين عدد من القطاعات الوطنية مثل قطاع الحج والعمرة الذي يهدف لوصول 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يهدف لوصول 100 مليون سائح، وعدد من القطاعات الوطنية الأخرى.