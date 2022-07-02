“الجوازات” تكشف مواعيد العمل خلال عيد الأضحى في كافة مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المديرية العامة للجوازات، السبت، أوقات العمل في إدارات عدد من المناطق خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشارت المديرية إلى أن أوقات العمل لإدارات الجوازات بالمناطق من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءً.

وأوضحت المديرية أن في منطقة الرياض سيستمر العمل من الأحد 4/ 12/ 1443 هـ حتى الخميس 8/ 12/ 1443هـ من الساعة الرابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً في شعبة الخدمات الإلكترونية بالروشن مول محافظة الخرج، وشعبة الجوازات بحي الرمال.

وفي منطقة مكة المكرمة أوضحت المديرية أن العمل سيكون من الأحد 4/ 12/ 1443 هـ حتى الخميس 8/ 12/ 1443هـ من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً في شعبة الجوازات بالتحلية مول والصيرفي مول والردسي مول.

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، ممن لديهم حالات طارئة؛ حيث تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين، مؤكدة ضرورة الحصول على موعد إلكتروني عبر منصة أبشر.