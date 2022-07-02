اتفاقية شراكة استراتيجية بين “أضاحي” و”أسواق عبد الله العثيم”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وقع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، شراكة استراتيجية مع شركة أسواق عبدالله العثيم، أحد أكبر سلسلة أسواق مركزية في مبيعات التجزئة للمواد الغذائية في المملكة العربية السعودية؛ لتكون بموجبها شريكًا في بيع سندات المشروع “هدي، أضحية، فدية، صدقة، عقيقة”، وذلك طوال العام وخلال موسم حج 1443هـ.

وكشف “أضاحي”، بأن اختيار العثيم جاء بناءً على انتشاره في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فيما تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، والتي تأتي لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لتحقيق تطلعات مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”.

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