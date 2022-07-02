” الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السابعة مساءً.

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