محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية حزمة من البرامج والخدمات المقدمة في رحلة ومسار حجاج بيت الله الحرام من القدوم إلى الوداع ضمن مشاركتها في أعمال موسم حج هذا العام 1443هـ، تشمل: “غذاء الروح، وغذاء البدن، والمضياف، والعناية، والوكالات”.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس: أن جمعية هدية تعمل بإشراف من وزارة الحج والعمرة على تغطية عدد من نقاط الاتصال بضيوف الرحمن من القدوم إلى الوداع حيث تتواجد الجمعية في نقاط الوصول بـمطارات حجاج بيت الله الحرام، والمنافذ البرية، وميناء جدة الإسلامي ومكة المكرمة والمدينة المنورة قبل يوم التروية، وتتواجد هدية في المشاعر المقدسة في عرفات، ومزدلفة، و منى بعد أيام التشريق، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في نقاط المغادرة في مراكز تفويج الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة.
وبين الريس أن هدية تهدف تقديم خدمات منوعة منها ما يخص التغذية الروحية بالإرشاد والتوجيه ومنها ما يخص الإطعام والسقيا من وجبات خفيفة ومطهية وعبوات ماء زمزم ومياه صحية ومنها ما يخص استقبال الوفود وضيافتهم في مكاتب ومقرات الجمعية، ومنها ما يخص العناية بضيوف الرحمن من منتجات ابتكارية وإبداعية، ومنها ما يخص النيابة في تنفيذ النسك من الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- ” الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
- القيادة تهنيء رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
- القيادة تهنيء رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
- 500 كادر أمن مدني يسهمون في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج
- 500 كادر أمن مدني يسهمون في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج
كانت هذه تفاصيل خبر “هدية” تطلق حزمة من البرامج والخدمات في موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.