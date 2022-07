هذا ما تفعله الطماطم بصحة الجسم حال تناولها باستمرار

محمد بن مسعود - الدمام - تعد فاكهة الطماطم غنية ليس فقط من حيث النكهة ولكن أيضا من حيث الفوائد الصحية المحتملة.

ومع ذلك، فإن الطماطم ليست للجميع. تصادف أنها واحدة من أكثر أنواع الأطعمة المرتبطة بالحساسية الغذائية.

يمكن أن تسبب أيضا بعض الأعراض الهضمية غير السارة لدى بعض الأشخاص، بحسب Eat This, Not That.

من ناحية أخر، الطماطم (البندورة) تعتبر أيضا من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمليئة بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

1- تحمي بشرتك من أشعة الشمس

الطماطم مليئة بالكاروتينات، وهو نوع معين من مضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وفق خبيرة التغذية إيلينا بارافانتس.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الاستهلاك المنتظم للطماطم قد يمنعك من الإصابة بحروق الشمس، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأورام الجلد التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

2. تحسن المزاج

لا تعمل الطماطم على تعزيز نكهة وجبتك فحسب، بل إنها قد تحسن المزاج أيضا على المدى الطويل.

وجدت دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة The Journal of Affective Disorders أن المشاركين الذين تناولوا الطماطم مرتين إلى ست مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 46% للإبلاغ عن أعراض خفيفة أو شديدة للاكتئاب مقارنةً بأولئك الذين تناولوا الطماطم أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

والجدير بالذكر أن الخضروات الأخرى التي شملتها الدراسة لم تنتج نفس التأثير.

تقول بارافانتس: “الباحثون غير متأكدين من العناصر الغذائية التي تسبب هذا التأثير، لكنهم يعتقدون أنها قد تكون مضادات الأكسدة – بما في ذلك اللايكوبين”.

3. تساعد على امتصاص الحديد

الطماطم أحد الأطعمة التي تساعد جسمك بالفعل على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل أفضل، وفقا لبلانكا غارسيا أخصائية التغذية في Health Canal.

على وجه التحديد، قد تساعدك الطماطم على امتصاص الحديد، وهو معدن يلعب دورا رئيسيا في صنع الهيموغلوبين والميوغلوبين، والبروتينات التي تساعد في نقل الأكسجين إلى العضلات والأعضاء في جميع أنحاء الجسم.

يقول غارسيا إن الطماطم قادرة على تحقيق ذلك بسبب فيتامين سي المثير للإعجاب: يحتوي كوب واحد على 27% من القيمة اليومية الموصى بها يوميا.

4. تساعد على سرعة التئام الجروح

تقول غارسيا: “فيتامين سي ضروري لصنع الكولاجين، وهو بروتين موجود في الأنسجة الضامة يساعد في التئام الجروح”.

وتتابع: “تناول كمية ثابتة من فيتامين سي يمكن أن يساعد جسمك على التعافي بشكل أسرع عندما تجرح نفسك، أو تتعافى من الجراحة”.

وجدت دراسة أجريت عام 2016 على مرضى المستشفيات ونشرت في المجلة الدولية للجراحة أنه عندما تناول الأشخاص مكملات 1000 ملليغرام من فيتامين سي، فإنهم شهدوا التئام الجروح “الواسعة والمعقدة” بشكل أسرع وأفضل.