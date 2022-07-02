وصول أكثر من ٣٥٨ ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول ٣٥٨٦٤٥ حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن ٢٨٩٩٥٥ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام, بينما استقبل مركز الهجرة البري ٥٠٤٩٠ حاجاً, كما استقبل مركز حجاج البر ١٨٠٢٨ حاجاً, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع ١٢١٧١ حاجاً, ثم حجاج باكستان بعدد ٩٣٥٠ حاجاً, والهند بعدد ٦٤٠١ حاج, ثم حجاج نيجيريا بعدد ٥١٣٥ حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع ٥٠٢٨ حاجاً.

وبيّنت أن ٢٧٧٥٧١ حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس ٨٠٧٧٢ حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ ٥٥٢ زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها ١٥٥٠ عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٨٣٤ حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ ٣٣ زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ ٢١٢ زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.