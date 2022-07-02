“خايفة من مصير نيرة أشرف”.. فتاة تروي تفاصيل الاعتداء عليها من شاب في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - روت فتاة مصرية، تفاصيل تعرضها للضرب والاعتداء على يد شاب يرغب في الارتباط بها رغم رفضها الزواج منه وقبولها لشخص آخر، في منطقة حلوان بمصر.

وقالت الفتاة المصرية، إن الشاب عبر عن إعجابه بها منذ فترة، وحاول التقرب منها بهدف الزواج، لكنها رفضته فور تقدمه لها، مبينة أنه كان يضايقها من أجل قبول الزواج منه، وفق “القاهرة 24”.

ولفتت إلى أن شقيق الشاب خطب شقيقتها، وتربطهما علاقات نسب مع أسرته، موضحة أن الشاب تحدث معها في الهاتف وأخبرها بأن والدته تريد التحدث معها، وطلب منها أن تذهب إليه في مقر عمله بالصيدلية.

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وأكملت أنها ذهبت إلى الصيدلية للتحدث مع والدة الشاب ، وأثناء حديثها مع والدته اعتدى عليها بالضرب بطريقة وحشية، مشيرة إلى أنها كانت تصرخ بصوت عال كي ينقذها المارة بالشارع.

وحول موقف أهل الشاب من تصرفه تجاهها، ذكرت الفتاة: “أهله بيدعموه وبيساندوه وآخر مرة قالي يتتجوزيني يقتلك وأنا خايفة أنزل من البيت”.