الأرصاد: الرياض والأحساء الأعلى حرارة بـ46 درجة مئوية.. و3 مدن تسجل أدنى درجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينتا الرياض والأحساء أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، بينما تسجل مدن أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر» أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الرياض والأحساء 46 درجة مئوية، والدمام والخرج وشرورة ووادي الدواسر 45، ورفحا وحفر الباطن 44 مئوية. ومكة المكرمة وبريدة والدوادمي والمجمعة 43، والمدينة المنورة وعرعر وسكاكا 41، وحائل ونجران وبيشة والعلا وينبع 40، وجدة 39، وجازان 38، وتبوك 37، والطائف 35، وأبها والباحة 32 مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة وطريف 20 درجة مئوية، وحائل 23، وتبوك 24، وعرعر وسكاكا والطائف 25، وبريدة والعلا وينبع 26، ونجران 27 مئوية. وجدة 28، والمدينة المنورة والرياض وحفر الباطن 29، ومكة المكرمة 30، والدمام وجازان 31، والأحساء 32 مئوية. أخبار قد تهمك كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، السبت، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران. كذلك على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

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