مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي تسلمت طائرات مسيرة لتنفيذ اغتيالات لقادة الجيش اليمني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بتسلم مليشيات الحوثي شحنة جديدة من الطائرات المسيرة والمخصصة لتنفيذ عمليات اغتيالات بهدف استهداف قادة الجيش الوطني. وذكرت المصادر، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن الحوثيين تسلموا شحنة طائرة مسيرة ذات تقنية جديدة.. مضيفة أن الطائرات الجديدة قادرة على التصوير وتحديد الهدف بدقة عالية ثم تنفيذ عملية اغتيال بحق قيادات عسكرية ووطنية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الطائرات صغيرة الحجم وتقطع مسافات متوسطة مصممة لتنفيذ عمليات اغتيالات في المناطق اليمنية كونها غير قادرة لتنفيذ عمليات خارج الأراضي اليمنية وتم تزويد المليشيا الحوثية بها بهدف استهداف قيادات الجيش الوطني. أخبار قد تهمك

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