“السديس” يعتمد خطيبي صلاة عيد الأضحى المبارك بالحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خطيبي صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. وأوضحت “شؤون الحرمين” أنه سيلقي الخطبة في بيت الله الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبدالله الجهني، وفي المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيتي. وأكدت أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما تسهيلا لأداء مناسك الحج وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء حجهم بكل يسر وسهولة. أخبار قد تهمك

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