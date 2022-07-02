للمرة الثالثة.. السعودية تستضيف السوبر الإيطالي في يناير القادم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة، عن إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي 2022/2023، التي ستجمع بين قطبي مدينة ميلانو، أي سي ميلان بطل الدوري، وإنتر بطل الكأس، في مدينة الرياض، يوم 18 يناير 2023.
وقال الحساب الرسمي للدوري الإيطالي باللغة العربية على موقع “تويتر” في تغريدة: “كأس السوبر الإيطالي 2022/23 برعاية EA SPORTS.. الزمان: 18 يناير 2023.. المكان: الرياض.. الحدث: ديـربي مـيلانو”.
وقد نجح نادي ميلان في حسم لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2011، وذلك بعد فوزه في الجولة الأخيرة على فريق ساسوولو بنتيجة (3-0).
أما جاره وغريمه التقليدي نادي إنتر ميلان فقد توج بكأس إيطاليا بعد فوزه في النهائي على يوفنتوس بنتيجة (4-2).
وستكون هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها السعودية منافسات السوبر الإيطالي، حيث كانت المرة الأولى عام 2018 في مدينة جدة، في مباراة جمعت بين ميلان ويوفنتوس، وحسمها الأخير بهدف دون رد.
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المرة الثانية كانت في العاصمة الرياض بالعام 2019، في مباراة جمعت بين يوفنتوس ولاتسيو، وحسمها الأخير بثلاثية مقابل هدف.
يُذكر أن يوفنتوس هو أكثر المتوجين بالسوبر الإيطالي بواقع 8 مرات، يليه ميلان بـ7 مرات.
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